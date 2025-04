Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-04-2025 ore 19:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare con esclusione deldell'ora di punta nessun disagio di rilievo su entrambe le carreggiate nessun problema anche sul tratto Urbano della A24 in particolare per chi viaggia in direzione delle non ci sono cambiamenti su via del Foro Italico dove ilcontinua ad essere concentrato tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni segnaliamo la chiusura di via Malagrotta per un intervento urgente di potatura In entrambe le direzioni in prossimità di via Aurelia e per accertamenti tecnici chiusa anche la complanare di via Cristoforo Colombo alla km 14 in prossimità di via Gianluigi Bonelli verso Ostia e nel centro città per una precedente incidente non si escludono rallentamenti sul Piazzale Maresciallo Giardino proseguono gli interventi di manutenzione notturna su via Delle Foro Italico chiusa dalle 22 alle 6 tra via Salaria e viale Tor di Quinto in direzione Stadio Olimpico lavori notturni anche per la galleria che dalle 22 alle 6 non sarà percorribile in direzione San Giovanni qui uscita obbligatoria su Corso Francia la chiusura si ripeterà anche domani venerdì 11 aprile maggiori dettagli sulle nostre notizie su