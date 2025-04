Agi.it - Roma approva il salva-edicole

AGI - Negli ultimi quattro anni ahanno abbassato la saracinesca in maniera definitiva circa 300e 25 sono a rischio solo nel Municipio I. Una situazione che soprattutto al centro rischia di trasformare i punti vendita in bazar di souvenir perdendo la loro vocazione storica. Per questo l'amministrazione Gualtieri attraverso una memoria di Giunta si è impegnata per preservare non solo i punti vendita, ma la loro vocazione storica. È statata dalla Giunta Capitolina la memoria presentata dall'assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità, Monica Lucarelli, e dall'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, finalizzata allaguardia e valorizzazione dellesul territorio comunale dal centro alla periferia. L'atto fornisce agli uffici competenti e alle strutture territoriali coinvolte nel processo di formazione dei Piani del Commercio municipali e nel rilascio delle autorizzazioni e concessioni per le, una serie di precise direttive di indirizzo: Attivare ogni iniziativa utile per predisporre e proporre gli atti amministrativi necessari al massimo mantenimento e alla conservazione dellepresenti sul territorio diCapitale.