42 Torino Film Festival | tutti i vincitori

Leggi su Cinefilos.it

42°Sono stati annunciatidel 42°. Ecco di seguito le preferenze espresse da tutte le giurie ufficiali del concorso.CONCORSO LUNGOMETRAGGILa giuria del Concorso Lungometraggi presieduta da Margaret Mazzantini (Italia) e composta da Milcho Manchevski (Macedonia), Anne Parillaud (Francia), Giovanni Spagnoletti (Italia) e Krzysztof Zanussi (Polonia), assegna i premi:Premio per il miglior(20.000 euro) a: HOLY ROSITA di Wannes DestoopPremio speciale della Giuria IWONDERFULL (7.000 euro) a: VENA di Chiara FleischhackerPremio per la miglior sceneggiatura a: L’AIGUILLE di Abdelhamid BouchnackPremio per la migliore interpretazione 1: Flora Ofelia Hofmann Lindahl, Christine Albeck Børge, Karen-Lise Mynster in MADAME IDAPremio per la migliore interpretazione 2: River Gallo in PONYBOIMenzione a DISSIDENT di Stanislav Gurenko e Andrii Al’ferovCONCORSO DOCUMENTARILa giuria del Concorso Documentari presieduta da Roberta Torre (Italia) e composta da KD Davison (Stati Uniti) e Federico Gironi (Italia), assegna i premi:Premio per il miglior(10.