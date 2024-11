Quifinanza.it - Poste Italiane verso la stabilizzazione di 7.500 precari, perché i sindacati si spaccano

Leggi su Quifinanza.it

ha raggiunto un accordo per 7.547 stabilizzazioni deiattingendo alla graduatoria di chi ha firmato contratti a tempo determinato per 12 mesi. Il maggior numero di stabilizzazioni verrà messo in atto nei settori recapito (5.447) e smistamento (500) per un totale di 5.947 interventi.Oltre a questi, dei circa 9.300 interventi di politiche attive, 1.600 interesseranno la rete commerciale. Previste poi trasformazioni che riguarderanno 200 dipendenti full time equivalent, per complessivi 400 interventi. E le assunzioni saranno 1.600, sempre full time equivalent.Settimana a cinque giorni e smart workingNelle aree metropolitane si è inoltre concordato l’avvio della sperimentazione dell’orario a 5 giorni negli uffici postali.si è poi resa disponibile alla proroga dello smart working, ma i dettagli verranno definiti in una prossima riunione.