Ilrestodelcarlino.it - Ballare contro il Parkinson

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Torna per il secondo anno ‘Dance well-movimento e ricerca per il’, progetto per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici a beneficio dei malati die delle persone con ridotte capacità motorie. L’iniziativa è stata presentata alla presenza del vice sindaco Massimiliano Brugni, del Presidente dell’Amat Piero Celani, del direttore dei Musei Civici Stefano Papetti e di Carlotta Tringali di Amat che ha curato il progetto. Gli eventi si svolgeranno al Teatro Ventidio Basso e alla Pinacoteca Civica fino al prossimo luglio. Ideato nel 2013 dal Comune di Bassano del Grappa, ‘Dance Well’ è un progetto che consiste in lezioni di danza gratuite per persone affette dal morbo di, ampliata anche alle diverse comunità locali (familiari, caregiver, membri della comunità anziana over 60, cittadini) che si svolgono in spazi artistici.