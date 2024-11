Dailymilan.it - Milan, buone notizie per Paulo Fonseca: Ismael Bennacer è sempre più vicino al rientro. Le data

L’allenatore delpotrà presto contare anche su: le condizioni del centrocampista e quando può tornareè davveroal ritorno in campo. Il centrocampista algerino si era infortunato durante un allenamento con la sua nazionale, riportando una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro, meritevole di intervento chirurgico. Adesso, però, l’ex giocatore di proprietà dell’Empoli ha ricominciato a correre in maniera fluente e potrebbe tornare a disposizione verso la seconda metà di gennaio.Sintomo che ilè davvero molto. Isma ha, infatti, postato un video sui propri canali social, che lo ritrae impegnato sul campo con un preparatore atletico. Un buon segnale, quindi, per l’allenatore, che presto potrà beneficiare di un altro innesto in mezzo al campo.