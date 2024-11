Biccy.it - X Factor, novità su conduzione e giuria della prossima edizione: “Decisione presa”

Si avvicina sempre di più la finalissima di X2024, che andrà in onda giovedì 5 dicembre da Piazza del Plebiscito a Napoli. Questa nuovadel talent è piaciuta particolarmente al pubblico, tanto che pare che Sky abbia già deciso di rinnovare il cast di giurati e conduttrice anche per l’anno prossimo. Gabriele Parpiglia nel programma di Francesco Fre, Protagonisti, in onda su RTL 102.5 ha rivelato che anche nel 2025 vedremo Giorgia al timone dello show, con Achille Lauro, Paola Iezzi, Manuel Agnelli e Jake La Furia dietro al bancone.“Dati gli ascolti che sono aumentati con una nuovae una nuova, posso darvi delle notizie. Prima di tutto vi dico che il contratto di Giorgia era già un biennale e quindi lei condurrà nuovamente il talent anche l’anno prossimo.