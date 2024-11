Quifinanza.it - Offese al datore di lavoro sui social, stipendio e posto salvi se l’azienda ha sbagliato

Nel corso degli anni la giurisprudenza ha affrontato numerose volte le dispute tra azienda edi, riguardanti la contestazione del licenziamento. La legge, come sappiamo, prevede più tipologie di recesso e – in particolare – quella disciplinare accorpa una serie di casi pratici, che possono portare all’interruzione dell’esperienza diper il venir meno dell’elemento della fiducia.Molestie, mobbing, aggressioni fisiche, sottrazione di beni aziendali e non solo: in una pluralità di situazionipuò tutelarsi e licenziare il dipendente non rispettoso degli obblighi di diligenza, lealtà e buona fede e delle più elementari regole di convivenza civile. Oggi – con la diffusione di massa deinetwork – è molto facile esprimere la propria opinione su un vasto insieme di argomenti, e anche il proprio ambiente dipuò diventare il “bersaglio” di critiche, commenti pepati o vere e proprie accuse in formato digitale.