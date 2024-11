Lanazione.it - La Carrarese Giovani va agli ottavi di finale

1 FIVIZZANESE 0: Magnani, Bertipagani, Cacciatori (78’ Conti), Ausili (66’ Arnieri), Agnesini, Zuccarelli, Biasci, Canesi (87’ Bassi), Papi, Ragonesi, Manfredi (94’ Del Bergiolo). All.: Incerti. FIVIZZANESE: Pecorelli (49’ Carvajal), Gerali, Sartorio, Valentini, Forieri (86’ Bedini), Bianchi, Clementi, Lombardo (62’ Berti), Mosti, Mencatelli, Zunino (46’ Salku). All.: Duchi. Arbitro: Bertini di Lucca. Marcatore: 28’ Agnesini. Note: Al 93’ espulso Sartorio per fallo da ultimo uomo. FOSSONE – Lanel mercoledì di Coppa Toscana sconfigge di misura una combattiva Fivizzanese e si regala il pass per glidiche la metteranno di fronte al Pontasserchio, vittorioso sul Gallicano alla lotteria dei calci di rigore. I gialloblù marmiferi (nella foto), che non vivono di trionfalismi in quest’avvio di campionato, in una gara completamente diversa, infliggono alla Medicea la prima sconfitta della stagione in una partita ufficiale.