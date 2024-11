Educatori cinofili nelle scuole di Ardea | il progetto con gli amici a 4 zampe

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 novembre 2024 – E’ iniziato ildi educatore cinofilo che coinvolge i ragazzi delleelementari del territorio, i cui presidi con la direzione didattica hanno aderito. Si tratta di una iniziativa che vede impegnate le guardie zoologiche il cui comandante Giuseppe Marino con la collaboratrice educatrice cinofila Francesca Massimiliana porteranno l’insegnamento agli alunni del territorio, unche coinvolgerà altredi altri comuni, e che entusiasma i giovani scolari. Una iniziativa che ha visto l’amministrazione difavorevole, ma soprattutto l’assessore del settore Luana Ludovici sensibile ai problemi degli animali. Verranno portati all’attenzione anche delle famiglie temi come avere cura deglia quattro, e quale prevenzione adottare per loro a partire dalla microcippatura essenziale per il riconoscimento del proprio amico cane in caso di smarrimento, una pratica che tra l’altro è obbligatoria.