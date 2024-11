Addio perfezione | le french waves sono il nuovo trend capelli

Leggi su .com

Life&People.it Chi l’avrebbe mai detto che un semplice movimento di ciocche potesse innescare una vera e propria rivoluzione estetica? La New Wave francese, ultima nata nel ricco pantheon delle acconciature, non è semplicemente una tendenzama un vero e proprio manifesto di stile, un’ode alla bellezza senza tempo e un invito a esplorare le profondità del proprio io. Perché si sa, quello che siamo fuori rispecchia anche quello che sentiamo dentro. Un’eleganza timelessLaWave ci riporta indietro nel tempo, evocando le immagini di icone di stile come Brigitte Bardot o di attrici più contemporanee come Ashley Park, la meravigliosa Irina Shayk o la poliedrica Dua Lipa. Un’allure super sensuale e un’aria disinvolta caratterizzano questo tipo di acconciatura che sembra uscita direttamente dalle pagine di un romanzo di Fitzgerald.