Oasport.it - LIVE Italia-Scozia, Europei curling femminile in DIRETTA: le azzurre proseguono la scalata alla vetta. Si parte alle 13:00

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:49 Questa, invece, è la panoramica dei match in programma dore 13:00A-Women SCO 0 ready WED 14:00Pista A ITA 0 LSD SCOA-WomenSUI 0 ready WED 14:00Pista BHUN 0 LSD SUIA-WomenDEN 0 ready WED 14:00Pista CEST 0 LSD DENA-WomenSWE 0 ready WED 14:00Pista DTUR 0 LSD SWEA-WomenLTU 0 ready WED 14:00Pista ENOR 0 LSD LTU12:46 Questa, infatti, è l’attuale classifica del Round Robin70Q2 ITA – Italy761Q2 SWE – Sweden761Q4 SCO – Scotland7435 DEN – Denmark7345 NOR – Norway7345 TUR – Türkiye7348 EST – Estonia7168 HUN – Hungary7168 LTU – Lithuania71612:43 Sarà un match ininfluente per le, che si sono già assicurate il passaggio in semifinale battendo l’Estonia ieri.