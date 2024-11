Ilrestodelcarlino.it - La montagna a corto di medici: “Ogni giorno 120 chilometri per seguire 1.600 pazienti”

Macerata, 20 novembre 2024 –fa circa 120in auto, da Macerata a Visso e ritorno. Senza considerare tutti gli spostamenti per le visite a domicilio. “Ma il rapporto medico-paziente vale la strada che percorro”, dice la “dottoressa di” Elena Pieroni. Dopo gli studi all’Università Cattolica di Roma, è tornata nelle Marche per il corso di specializzazione inna generale. Originaria di Visso, ha dovuto lasciare casa dopo le scosse di terremoto del 2016 (deve ancora essere demolita e ricostruita) e si è trasferita a Macerata. Nel 2018 è diventata ufficialmente medico di famiglia e, sapendo che la sua Visso rientrava tra le “zone carenti”, ha deciso di farsi avanti. “Essendo una zona poco “appetibile”, anche per le difficoltà post-sisma, non me la sono sentita di lasciare scoperte queste aree, a cui sono legata da sempre”, spiega.