Juventus al crocevia contro l’Arsenal nella Champions League di calcio femminile

Notte europea in arrivo per ladi Max Canzi. Domani alle ore 21.00, le bianconere affronterannosul proprio campo e saranno chiamate all’impresa. Servirà un risultato utile per rimanere ancora in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta delladi. Nel secondo e terzo match del Gruppo C sono arrivate due sconfitte casalinghe pesanti: 0-2il Bayern e 0-4le Gunners.L’ultima battuta d’arresto ha fatto male, usando le parole di Canzi, perché la prestazione c’è anche stata, ma la differenza dal punto di vista tecnico e fisico è si vista in maniera chiara. Sul rettangolo verde londinese delStadium, la Vecchia Signora cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo per non avere rimpianti e poi fare i conti della propria situazione.