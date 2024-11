Oasport.it - Curling, l’Italia si arrende alla Norvegia: si complica la strada verso la semifinale

Corto circuito Italia. Dopo la brillante vittoria contro la corazzata titanica della Scozia la Nazionale dimaschile ha incasellato la seconda sconfitta nel Round Robin dei Campionati Europei 2024 di Lohja (Finlandia), cedendo il passocon il risultato di 7-10. Un responso sicuramente sorprendente, ma che non deve assolutamente fare perdere il focus agli azzurri, ancora in corsa per unache sembrava già conquistata, il cui cammino però si è improvvisamenteto.Le difficoltà dei nostri ragazzi si palesano fin dalle prime battute. L’Inizio è infatti in salita per gli azzurri che, in una trama eccessivamente contratta, subiscono subito due punti da parte dei nordici nell’end inaugurale. La manovra stenta a partire anche nella seconda ripresa, quando Retornaz e compagni sono costretti a prendersi solo un sigillo, complice l’ottimo rilascio di Ramsfjell che piazza la sua stone nella casa dietro la guardia.