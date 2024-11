Lanazione.it - Spacciano hashish e coca nel condominio. Scatta il blitz dei poliziotti: due arresti

AREZZO Sorpresi conina, finiscono in manette due tunisini. Venerdì sera agenti della squadra mobile, diretta da Davide Comito, hanno notato due persone uscire da uno stabile in via Marco Perennio, e poi muoversi in modo circospetto nelle aree limitrofe, come se fossero in attesa di qualcuno. Così la decisione deidi effettuare un controllo. Alla sola vista degli agenti i tunisini hanno cominciato ad innervosirsi, così ihanno deciso di perquisirli. Il sospetto era fondato. Addosso ad uno dei due sono state trovate diverse dosi di, mentre l’altro nascondeva dellaina. La perquisizione dalle tasche si è estesa alle loro abitazioni. Anche in questo caso l’esito è stato positivo. All’interno gli agenti hanno trovato altre dosi di sostanza stupefacente, per un totale di 50 grammi die 25 diina, oltre a diverso materiale per il taglio e il confezionamento e ad una somma in denaro contante pari a 1420 euro, in banconote da piccolo taglio, verosimile provento dello spaccio delle ore precedenti al controllo.