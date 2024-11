Gaeta.it - Perché non devi mangiare le patate germogliate: è preoccupante quello che succede al tuo corpo

Facebook WhatsAppTwitter Lesono un alimento base in molte cucine del mondo, grazie alla loro versatilità e al loro valore nutritivo.Non tutte lesono sicure da, specialmente quando presentano particolari alterazioni. Le, verdi o rugose possono contenere livelli pericolosi di solanina, una sostanza chimica tossica che rappresenta un rischio significativo per la salute umana.Cos’è la solanina e i rischi per la saluteLa solanina appartiene alla classe dei glicoalcaloidi, composti naturali che le piante utilizzano come meccanismo di difesa contro insetti e funghi. In piccole quantità, la solanina è generalmente innocua, ma condizioni come l’esposizione alla luce o l’alta umidità possono aumentare drasticamente i suoi livelli nelle. Questo avvienetali condizioni innescano la produzione di clorofilla e altri composti, portando alla formazione di germogli e alla comparsa della colorazione verde, segni evidenti di un aumento della solanina.