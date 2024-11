Amica.it - Il ritorno dei pantaloni con la staffa da Rania di Giordania a Vittoria Ceretti

Leggi su Amica.it

Per partecipare all’incontro coi membri della Business and Professional Women Association,diha scelto una mise da lavoro total black. La reale ha indossato un completo d’ispirazione anni ’80 composto da giacca con spalle imbottite di Sportmax econ la, stile fouseax, firmati Bottega Veneta, come la borsa a secchiello modello Kalimero. Per completare la mise, la reale ha optato per décolleté in vernice di Dior.I leggings da cavallerizza erano già tornati in voga con la sfilata P/E 2024 di Jacquemus: combinati a un micro top e delle slingback. Un look portato in passerella dalla splendida. Un modello di, due modi di portarli: tutti i dettagli nel video di Amica.it. GUARDA LE FOTO16in velluto su cui investire adesso Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Ildeicon ladadiAmica.