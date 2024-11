Libertas Livorno a caccia dell’impresa al Palamacchia contro Rimini

Leggi su Corrieretoscano.it

in casa con la corazzata. Palla a due alil 17 novembre alle 18.ha perso una sola volta. In casa. Di un punto. Con Cividale. Per un canestro da tre punti segnato praticamente sulla sirena da Redivo. Per il resto la squadra del livornesissimo Sandrokan Dell’Agnello ha fatto percorso netto: 10 successi su 10. Posso bastare questi dati per descrivere alla perfezione la difficoltà della partita a cui va inla1947.I romagnoli vantano il miglior attacco di tutta la serie A2 (quasi 85 punti segnati a partita), il totem Camara e il play guardia Robinson scesi appositamente dalla massima serie. Hanno un gruppo di italiani da leccarsi i baffi: Marini è il miglior realizzatore della squadra con 15 punti e mezzo e partita.