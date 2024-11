Il post virale le accuse di abusi le minacce in chat | la spedizione punitiva di 30 genitori alla scuola di Castellammare di Stabia

Leggi su Open.online

Una sigaretta elettronica fumata in bagno, la sospensione da, ilsu Facebook e lein. Prima ancora, il furto dei dati personali e la preoccupazione di un gruppo diche si alimenta, cresce ed esplode in maniera violenta. C’è tutto questo, e altro, nella follenellamedia C. Salvati di Scanzano, frazione didi, nel Napoletano. Una trentina di persone tra papà, mamme e nonni degli studenti dell’istituto giovedì mattina, in orario scolastico, si è introdotta nellaa caccia dell’insegnante di sostegno. «Questa violenza per me è una sconfitta», ha dichiarato la dirigente Donatella Ambrosio. I carabinieri stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso. Nell’aggressione violenta la docente ha rimediato un trauma cranico, il padre la frattura del polso in seguito a una spinta.