Roma, Dovbyk cerca continuità: Juventus nel mirino

Archiviata la vittoria per 1-0 con il Lecce, per laè tempo di guardare avanti. I giallorossi hanno ripreso nel migliore dei modi il loro cammino in campionato, grazie ad un successo di spessore dal punto di vista tecnico e della compattezza. L’obiettivo rimane quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, con il 4° posto che dista solo quattro punti. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno passare indenni le ultime 8 gare, con la prima di queste che andrà in scena domenica 6 aprile con la. Una partita estremamente delicata, con in palio 3 punti pesanti.Claudio Ranieri è consapevole di dover mettere al tappeto i bianconeri, per dare un segnale forte alla concorrenza. Il coach di Testaccio starebbe delineando il suo scacchiere titolare, con il focus che andrebbe al reparto offensivo.