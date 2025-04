Liberoquotidiano.it - "Fa finta": Conte e i dazi, la sparata contro Meloni | Video

"Evidentemente fadi non rendersi conto di cosa significhi": Giuseppe, ospite di Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, lo ha detto a proposito di Giorgiae delle sue dichiarazioni al Tg1. La premier, in particolare, ha detto che suiannunciati dagli Usa non è in corso una catastrofe. "Il mercato degli Stati Uniti è importantissimo", ha proseguito il leader del Movimento 5 Stelle. Che poi ha accusato la presidente del Consiglio di minimizzare: "Si è ormai asserragliata a palazzo Chigi e interrotto i contatti con la vita reale". Secondo l'ex premier, "occorre negoziare" con il presidente statunitense "Donald Trump, fargli capire che questo suo approccio creerà una spirale recessiva in grado di danneggiare gli Stati Uniti. Dobbiamo dire che siamo disposti a prenderemisure".