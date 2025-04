Cinemaserietv.it - Mission: Impossible – The Final Reckoning, la descrizione del trailer al CinemaCon: “Dobbiamo fare i conti con lui”

Tom Cruise è tornato a calcare il palco deldopo anni di assenza per presentare ildi “– The”, ottavo capitolo e ultimo atto di una delle saghe cinematografiche più amate e longeve. Diretto da Christopher McQuarrie, il film promette une epico, ricco di azione ad alto rischio e tensione palpabile. La storia riprende direttamente dal cliffhanger del film precedente, con il mondo minacciato da un’intelligenza artificiale senziente chiamata The Entity.Ilsi apre con un tono cupo e minaccioso, introdotto dalla voce di Henry Czerny, nel ruolo di Kittridge: “Se vogliamo riportare il mondo sull’orlo del baratro,il possibile per battere LUI. Tutto ciò che sei, tutto ciò che fai punta a questo.” L’atmosfera è carica di tensione, mentre il protagonista Ethan Hunt si trova di fronte alla sfida più ardua della sua carriera.