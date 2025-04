Dailymilan.it - Maignan, derby da protagonista: “Magic Mike” è tornato grande

torna a brillare dopo un periodo di discontinuità, il resto della stagione è tuo,.Quattrostagionali contro l’Inter, tutti affrontati da sfavoriti e senza sconfitte. Il Milan è riuscito ancora una volta a tenere testa ai rivali in una sfida che ha segnato il percorso dell’armata rossonera. Ora, la finale di Coppa Italia è a soli novanta minuti e un ultimo, decisivo. Gran parte del merito va a. Il portiere francese, spesso decisivo in passato, in questa stagione non ha sempre brillato. Tuttavia, nella semifinale d’andata contro l’Inter, èa essere un fattore determinante. Ha protetto il pareggio prima e dopo il gol di Abraham. Una nota positiva, ma anche un segnale delle difficoltà della squadra.Contro un’Inter non al massimo, frenata dagli infortuni e dalle ambizioni di Triplete, il fatto chesia stato il migliore in campo è significativo.