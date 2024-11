Ilgiorno.it - Anestesisti e rianimatori al Morelli. I nuovi arrivati sono tre valtellinesi

Trespecialisti per l’Anestesia e Rianimazione dell’ospedaledi Sondalo. Già di per sé la notizia è positiva, ma lo è ancor di più se si considera che tutti e tre i giovani mediciNicholas Bianchi Bosisio di Villa di Tirano, Andrea Borromini di Talamona e Chiara Giordano di Bormio, che dopo un anno di lavoro a Sondalo da specialisti in formazione e la conclusione della Scuola di specializzazione, dal primo novembrestati assunti a tempo pieno e indeterminato nella Struttura complessa diretta dal dottor Fabio Sangalli. "certa che, oltre al legame con la valle, nella loro decisione di rimanere nella nostra Asst abbia influito l’ambiente di lavoro sereno e la progettualità in atto" commenta il direttore generale Monica Fumagalli. "È molto bello e incoraggiante che tre giovani e validissimi colleghiabbiano deciso investire sul loro territorio – aggiunge il dottor Sangalli –.