Temporeale.info - Latina / Pubblicate le gare per il “Tennis Club Latina” e per il “Bar Poeta”

Leggi su Temporeale.info

– Pubblicata la gara per l’affidamento, in concessione, dell’impianto sportivo “” situato all’interno del parco Falcone e Borsellino e la gara per la locazione dell’immobile “Bar” di piazza del Popolo da destinare a caffè letterario. “Si tratta – afferma l’assessore al Patrimonio Ada Nasti – di due importantiche fanno .L'articololeper il “” e per il “Bar” Temporeale Quotidiano.