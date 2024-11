Elizabeth Olsen torna nel ruolo di Scarlet Witch | Marvel Studios conferma

Leggi su Cinefilos.it

neldiDopo aver condotto Wanda Maximoff lungo un sentiero oscuro in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, i fan hanno speculato molto su cosa riserva il futuro dicome.Quel film si è concluso con la sua apparente dipartita, sebbene Agatha All Along abbia solo stabilito che se n’è “andata” (non morta!). Abbiamo sentito che il piano ora è che Wanda ritorni in Avengers: Doomsday, dove cercherà la redenzione per la sua furia omicida nel Multiverso.Oggi, ihanno condiviso un comunicato stampa cheil ritorno di. inZombies dellaAnimation e non nella terza stagione di What If.?.La star di WandaVision guiderà un cast che include Awkwafina (Katy), David Harbour (Red Guardian), Simu Liu (Shang-Chi), Randall Park (Jimmy Woo), Florence Pugh (Yelena Belova), Hailee Steinfeld (Hawkeye), Dominique Thorne (Ironheart), Iman Vellani (Ms.