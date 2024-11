Gaeta.it - Chiara Ferragni e le Influencer Italiane Che Dominano il Mondo del Web

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildeglicontinua a evolversi rapidamente, con diverse figure che emergono nel panorama digitale., famosa imprenditrice e creatrice di contenuti, si posiziona al quinto posto tra i più seguiti, nonostante le recenti polemiche legate al “pandoro-gate“. La sua popolarità rimane intatta, e i numeri parlano chiaro: ben sette milioni di visualizzazioni. In questo contesto, due giovani creator stanno scalando la vetta della notorietà in Italia, attirando l’attenzione dei follower con i loro contenuti autentici e coinvolgenti.: icona di stile e controversianon ha bisogno di presentazioni. Con la sua carriera che spazia dalla moda alla bellezza, l’ha conosciuto un successo straordinario, riuscendo a mantenere un’elevata visibilità anche in momenti bui come quello recente legato al “pandoro-gate“.