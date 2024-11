Bergamonews.it - Atalanta Under 23 sulla scia della prima squadra: una macchina da goal, trascinata dai suoi attaccanti

Viaggiarestessa lunghezza d’onda. Sì, non si può definire in maniera differente il percorso che accomuna l’e la secondanerazzurra, ovvero l’23 guidata da Francesco Modesto. Proprio così, perché se da un lato la formazione di Gian Piero Gasperini può vantare il miglior attacco di tutta la Serie A (31 gol fatti in 12 partite) e il capocannoniere del torneo (Mateo Retegui, 11 centri), dall’altro la secondanerazzurra si sta esprimendo sulle stesse frequenze.L’23 orobica, impegnata nel girone A del campionato di Serie C, occupa il sesto posto in classifica, ma può vantare numeri davvero impressionanti: con 30messi a referto in 14 partite ufficiali, i nerazzurri hanno fatto registrare la miglior produzione offensiva non solo del proprio girone, ma dell’intera Serie C.