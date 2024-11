Tpi.it - Sierra Leone, in arrivo il nuovo vaccino contro l’ebola: un viaggio attraverso il Paese, alla scoperta della strategia di immunizzazione

Freetown – “Sopravvivere alnon significa guarire. Quando sei un sopravvissuto non combatti soltanto lo stigma sociale ma, ogni giorno, devi lottare per convivere con indelebili ferite interiori”. È una battaglia senza sosta, quella di Hassan Kamara, portavoce dell’Associazione dei Sopravvissuti alin(SLAES). Abbiamo incontrato Hassan – soprannominato “Daddy” da tutta la sua comunità – nel villaggio in cui vive, a Freetown. Siamo andati da lui il 7 novembre, giorno in cui si celebra il decimo anniversario dfine ufficialepandemia in, per parlare del lancionuova campagna di vaccinazione preventivache Gavi, The Vaccine Alliance lancerà il 28 novembre. La campagna, la cui durata sarà di tre settimane, sarà dedicata inizialmente a circa 20,000 persone, tra operatori sanitari e categorie che lavorano in prima linea nelle emergenze in vari distretti del