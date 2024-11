Oasport.it - MotoGP, al Montmelò ‘ultimo tango’ per tanti. Fra “addii” e “arrivederci” c’è chi saluta e chi inizia nuove avventure

Il Gran Premio della Solidarietà sarà l’atto conclusivo del Mondiale2024. Dunque, come qualsiasi epilogo che si rispetti, rappresenta “l’ultimo tango” perpiloti. C’è chi continuerà a ballare con una nuova partner, c’è invece chi sarà obbligato a cambiare pista (da ballo e non solo) nel 2025. Andiamo a fare una summa di coloro i quali, al, affronteranno un congedo.Diranno “addio” alle competizioni Aleix Espargarò e Takaaki Nakagami. Senza alcuna offesa, due figure di complemento nel panorama della. Più il secondo del primo, che comunque la sua signora carriera l’ha fatta. Il trentacinquenne catalano ha preso parte a ben 15 stagioni nella classe regina, tirando fuori il meglio in tarda età. Ha vinto tre gare, si è fregiato di sette pole position e ha chiuso due Mondiali fra i primi sei, risultando indispensabile nella crescita di Aprilia, con la quale collabora dal 2017.