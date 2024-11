Discarica di Malagrotta, a marzo iniziano gli interventi di bonifica

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 14 novembre 2024 – “Siamo qui per esporre al pubblico le linee guida dei prossimi cantieri, al fine di proseguire in sinergia di azioni, verso la chiusura definitiva delle problematiche ambientali del sito di Roma”. Queste le parole del Commissario unico per ladelladi, Gen. Vadalà, unitamente allo staff di vertice della sua task force di Carabinieri, ha illustrato glidi messa in sicurezza delladi. La presentazione si è tenuta presso l’aula Caduti del Forte Bravetta del XII Municipio e si è così svolta: durante la seduta congiunta dei Municipi, è stata esposta la situazione attuale. Il Commissario ha inizialmente delineato l’iter necessario per il conseguimento degli obiettivi del cronoprogramma operativo in corso.