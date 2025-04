Metropolitanmagazine.it - Strage Piazza della Loggia, Marco Toffaloni oggi cittadino svizzero è stato condannato a trent’anni

L’allora minorenneè ritenuto uno degli esecutoridia Brescia insieme a Roberto Zorzi. L’uomo è: la legge elvetica prevede la prescrizione del reato diFoto da Il Giornale di BresciaIl 28 maggio 1974 si consumava una, a Brescia, in. L’esplosione di un ordigno, posto dentro a un cestino, uccide otto persone e ne ferisce 102.il tassello che potrebbe aver individuato l’esecutore che quel giorno avrebbe posizionato l’ordigno:è infattia 30 anni di reclusione dal Tribunale per i Minorenni di Brescia; a quanto pare l’uomo, all’epoca sedicenne, militava nel movimento neofascita Ordine Nuovo ed è ritenuto uno degli esecutori materiali dell’attentato insieme a Roberto Zorzi, all’epoca maggiorenne, il cui processo è in corso alla Corte d’Assise di Brescia.