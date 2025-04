Iltempo.it - Meloni sui dazi: “Scelta sbagliata degli Usa. Ma non è una catastrofe”. E dà la scossa all'Ue

La decisioneStati Uniti guidati da Donald Trump di imporresulle importazioni europee (e mondiali) non convince il governo italiano. La presidente del Consiglio, Giorgia, ha espresso le sue perplessità nel corso di un'intervista al Tg1. Secondo la premier, laamericana non favorisce né l'economia statunitense né quella europea. Ma ha invitato tutti a non lasciarsi trascinare dal panico: "Penso che laStati Uniti di imporre isia una, penso che sia unache non favorisce né l'economia europea né quella americana, ma penso anche che non dobbiamo alimentare l'allarmismo che sto sentendo in queste ore. Il mercatoStati Uniti è un mercato importante per le esportazioni italiane, vale alla fine il 10% del complessivo delle nostre esportazioni e noi non smetteremo di esportare negli Stati Uniti".