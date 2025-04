Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 4 aprile: Manuela accetta la proposta di Micaela e cambia vita

Leggi su Movieplayer.it

Perle cose si sono complicate, la sua decisione di conquistare NIko sembra destinata all'insuccesso. Allora perché nonre ladella sua gemella? Ecco cosa succederà nell'episodio di domani di Unal. Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Unal, la soap più longeva della tv italiana. In questo episodio, vedremomolto delusa per come si sta evolvendo la relazione con Niko; tanto che la ragazza penserà di dare un taglio netto ere. Scopriamolo insieme cosa accadrà con ledell'episodio di venerdì 4. Nell'episodio precedente Quello che doveva essere un semplice pranzo fuori, si è rivelato un momento importantissimo per Viola e Damiano. Il ragazzo infatti, ha proalla fidanzata di andare a vivere insieme; presa alla sprovvista, Viola non ha saputo .