Parmatoday.it - Incendio in un capannone nel quartiere Spip

Leggi su Parmatoday.it

Unsi è verificato nel, all'interno di un. Per cause ancora in corso d'accertamento, le fiamme si sono sviluppate nello stabile. Una squadra di vigili del fuoco è partito dalla caserma di via Chiavari. In aggiornamento