.com - Calcio Femminile / La cingolana Greta Enriconi vince il Torneo di Viareggio con la Juventus Primavera

La classe 2008 ha giocato la finale contro il Milan: è il primo trofeo in bianconero, con la squadra prima nel campionato1CINGOLI, 3 aprile 2025 – Lacon lala sesta edizione Trofeo diper squadre Under 19. La classe 2008, ex Jesina, è nella rosa della squadra che si è aggiudicata la Coppa Carnevale della città toscana, battendo in finale il Milan lo scorso 21 marzo.Nel girone eliminatorio, le bianconere hanno pareggiato 3-3 contro Rappresentativa LND, per poire 0-8 contro la Spal: in quest’ultima partitasi è accomodata in tribuna, pur non scendendo in campo. Laha poi vinto la finale per 0-2 contro il Milan con il gol di Capelli al 10’ e l’autorete di Vitali al 63’:ha giocato da titolare il primo tempo dell’atto decisivo, venendo poi sostituita al 46’ da Davico.