Dazi di liberazione | i mercati fiutano la guerra commerciale

Leggi su Ilfaroonline.it

Washington, 3 aprile 2025 – Donald Trump ha proclamato il 2 aprile 2025 come il “Giorno della” del commercio americano, annunciando l’imposizione didoganali “reciproci” contro praticamente tutti i partner commerciali degli Stati Uniti. In concreto, il presidente ha firmato un ordine esecutivo che dichiara un’emergenza nazionale in ambito(invocando l’International Emergency Economic Powers Act del 1977) e introduce una nuova ondata di tariffe sulle importazioni verso gli USA. I punti chiave del provvedimento sono:• Tariffa base del 10% su tutte le importazioni: a partire dal 5 aprile 2025 ogni merce che entra negli Stati Uniti sarà gravata da uno del 10%. Questa aliquota minima vale per qualunque Paese esporti negli USA, come misura generale per “pareggiare” il campo di gioco.