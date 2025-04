.com - Sal Da Vinci svela le prime date del suo tour estivo

Sal Daoggi ledel suo, live in location uniche per uno dei cantautori napoletani più amatiDopo l’annuncio di Stasera che sera! Special Edition, il live evento del 6 settembre a Piazza del Plebiscito, Sal Daoggi ledel suo, che quest’estate lo porterà in concerto in location suggestive. Un 2024 per l’artista che ha segnato grandi successi, pronto a portare la sua musica in una serie di live che toccheranno palchi unici del territorio. Unche si preannuncia come un viaggio che offrirà a tutti i fan l’opportunità di vivere un’esperienza unica, in luoghi che raccontano la storia e la bellezza dell’Italia.Il calendario delle19 luglio 2025 TERMOLI (CB) – Teatro Verde26 luglio 2025 PALERMO – Teatro di Verdura27 luglio 2025 CATANIA – Villa Bellini5 agosto 2025 TRANI (BAT) – Monastero di Colonna6 agosto 2025 LECCE – Cave del Duca8 agosto 2025 FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli10 agosto 2025 CASTIGLIONCELLO (LI) – Castello Pasquini13 agosto 2025 DIAMANTE (CS) – Tirreno Festival14 agosto 2025 ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival18 agosto 2025 Castel di Sangro (AQ) – Vette SonoreBiglietti per ilin vendita da domani 4 aprile 2025 alle 14:00 sui principali circuiti di prevendita e da mercoledì 9 aprile 2025 alle 11:00 nei punti vendita autorizzati.