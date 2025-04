Mistermovie.it - Mister Movie | Lucius Malfoy, Jason Isaacs Rivela la Sua Casa di Hogwarts nella vita reale

Ebbene sì, fan di Harry Potter!, l'attore che ha interpretato l'iconico, ha fatto unazione sorprendente:, anche lui appartiene alladi Serpeverde. In un'intervista spassosa per Buzz Celeb,ha confessato di sentirsi perfettamente a suo agio tra gli studenti astuti e ambiziosi di Serpeverde. Anzi, sembra proprio divertirsi a stuzzicare i Grifondoro!è davvero Serpeverde: Più che Semplici CattiviDimentica l'immagine stereotipata delladel male.sottolinea che Serpeverde ha molto di più da offrire. Certo, Voldemort era un Serpeverde, ma laha prodotto anche figure complesse e persino onorevoli come Severus Piton. I Serpeverde sono noti per la loro ambizione e astuzia, qualità che possono portare al successo e alla leadership.