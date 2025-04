Notizieaudaci.it - The Couple, nel cast anche l’ex di Belen Rodriguez, la figlia di Al Bano e due sorelle

Leggi su Notizieaudaci.it

Canale 5 si prepara a lanciare un nuovo show destinato a catturare l’attenzione del pubblico: The– Una vittoria per due. Condotto da Ilary Blasi, il reality game vedrà otto coppie sfidarsi per conquistare un montepremi da un milione di euro. La prima puntata andrà in onda il 7 aprile 2025, subito dopo la fine del “Grande Fratello”, che ha incoronato Jessica Morlacchi vincitrice.Antonino Spinalbese sarà tra i protagonisti del reality game da un milione di euroLe dinamiche del gioco sono semplici, ma avvincenti: le coppie vivranno isolate e dovranno affrontare prove di resistenza e strategia per rimanere in gara. Ma chi farà parte del? Secondo Tv Sorrisi e Canzoni, tra i concorrenti ci saranno Brigitta e Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro con Stefano Oradei, Thais Souza Wiggers ed Elena Barolo, oltre a Jasmine Carrisi con il suo migliore amico Pierangelo Greco.