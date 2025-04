Liberoquotidiano.it - "No all'allarmismo sui dazi": Meloni zittisce la sinistra

"Penso che la scelta degli Stati Uniti" di imporre i"sia una scelta sbagliata, penso che sia una scelta che non favorisce né l'economia europea né quella americana, ma penso anche che non dobbiamo alimentare l'che sto sentendo in queste ore": la presidente del Consiglio Giorgialo ha detto in un'intervista al Tg1 dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato icontro diversi Paesi, tra cui quelli europei. "Il mercato degli Stati Uniti - ha aggiunto la premier - è un mercato importante per le esportazioni italiane, vale alla fine il 10% del complessivo delle nostre esportazioni e noi non smetteremo di esportare negli Stati Uniti". Parlando della possibile risposta a queste misure, poi, laha detto: "Noi stiamo facendo e dobbiamo fare uno studio sull'impatto reale che settore per settore ha questa scelta.