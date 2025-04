Frosinonetoday.it - Insegnante elementare muore investita mentre va in bicicletta

Leggi su Frosinonetoday.it

Un destino crudele ha portato via Raffaella Korompay,55enne di Cassino,questa mattina da un trattorepercorreva la Domiziana in. Un incidente improvviso, che ha lasciato attoniti tutti coloro che la conoscevano.Raffaella non era solo una maestra, ma un.