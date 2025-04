.com - Roma-Juve la storia infinita, ‘dal gol di Turone al 4-0 ‘e tutti a casa’ di Totti

(Adnkronos) – La sfida trantus ha sempre avuto il sapore della grande ‘contesa’, dai centimetri del famigerato gol annullato a, al 4-0 ‘edi, dal gol scudetto di Cuccureddu nella chiacchierata sfida del 1973 alla rimessa di Aldair ‘sporcata’ dal guardalinee. Domenica 6 aprile all’Olimpico laospiterà lantus per il 31/o turno di Serie A. Sono 3 i punti che dividono le due squadre in classifica, con i bianconeri al 5° posto con 55 punti e i giallorossi che seguono a 52. Nellale due squadre si sono affrontate 203 volte in tutte le competizioni, con lo score a favore degli ospiti di domenica: 95 vittorie contro le 49 della. La musica però cambia quando la partita si gioca all’Olimpico: la sfida si è disputata in 100 occasioni tra tutte le competizioni con 36 vittorie per lacontro le 29 dellantus.