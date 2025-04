Ilfattoquotidiano.it - Marino (Avs): “Schlein dice no alle armi, poi in Ue il Pd vota sì. Faccia il campo largo con Forza Italia”

“Dal voto di ieri sul riarmo, possiamo desumere che il Pd di Ellyillo può fare con, visto che hannoto nello stesso modo. Io vedo bene un’anza tra, Tajani, Lupi e Toti, perché l’orientamento dei loro partiti sul voto di ieri è stato esattamente lo stesso”. È la poderosa frecciata lanciata al Pd dall’europarlamentare di Avs, Ignazio, nel corso della trasmissione Battitori Liberi (Radio Cusano Campus), condotta dal direttore di Cusano News, Gianluca Fabi, e dal giornalista Savino Balzano.“In passato in una trasmissione televisiva – rincara l’ex sindaco di Roma – dissi scherzosamente che per il Pd c’era necessità di uno psichiatra a causa del suo atteggiamento schizofrenico, visto che tutti i giorni sentiamo dire da Ellyche il problema principale del nostro paese è rappresentato dalla sanità e che quindi non bisogna investire nelle