Juventusnews24.com - Gasperini Juve: il nome del tecnico dell’Atalanta continua ad essere accostato a quella panchina. La situazione e cosa accade

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: l’allenatoread. LasuccedeCome riferito da Il Messaggero, nonostante le smentite di Claudio Ranieri, ildi Gian Pieroadalladella Roma per la prossima stagione, con ilche puntualmente rimbalza anche in chiave.Le condizioni dettate tramite intermediari alla Roma profilano una rivoluzione che – escluso Dybala – sarebbe anche ben accetta sia dall’attuale allenatore della Dea che dai tifosi giallorossi, ma che al momento appare di difficile realizzazione. Accontentare Gasp in termini di stipendio non sarebbe complicato infine.Leggi suntusnews24.com