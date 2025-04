.com - Crunchyroll Anime Awards 2025: tutte le nomination e i presentatori dell’evento anime più atteso dell’anno

Leggi su .com

L’attesa è finita:ha svelato leufficiali per i, l’evento globale che celebra l’eccellenza nell’animazione giapponese. Quest’anno il gran gala si terrà a Tokyo il 25 maggio, con una lineup di star internazionali che presenteranno la cerimonia in diretta streaming mondiale.: votazioni aperteI fan possono votare sul sito ufficiale deidal 3 al 15 aprile, anche via app mobile. Si può votare una volta al giorno con la modalità “1-click repeat vote”.TI POTREBBE INTERESSARE:primaveraannuncia nuovi titoli tra fantasy, misteri e romanticismoLeperLa categoria più attesa è, ecco i 6 titoli in gara:DAN DA DANDelicious in DungeonFrieren – Oltre la fine del viaggioKaiju No.