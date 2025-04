Ogni assente da Gunners a lungo termine in questa stagione più le ultime date di ritorno

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-03 20:02:00 Ecco quanto riportato poco fa:Se Mikel Arteta avesse ricevuto una notizia dello spettacolare malfunzionamento di Manchester City in, il direttore dell’Arsenal avrebbe potuto non averlo scambiato con la successione di infortuni ai giocatori chiave che ha sofferto durante il loro non convincente tentativo di succedere ai CityZens come campioni.Alla fine di febbraio, i dati del sito di statistica TransferMarkt hanno mostrato che i leader in fuga Liverpool avevano perso almeno un giocatore chiave per 10 partite, con il portiere Alisson che ha tenuto conto di otto di questi.A quel punto, l’Arsenal era stato senza solo Bukayo Saka per una partita più di quel totale, così come il Capitano Martin Odegaard per otto e in forma in forma Kai Haverz per cinque.La loro situazione è peggiorata da allora, inclusa la notizia del 3 aprile che il difensore ispiratore Gabriel mancherà il resto della, rendendo il loro quarto di finale della Champions League contro il Real Madrid una settimana dopo, un compito ancora più oneroso.