Amica.it - Michelle Williams riporta in auge la collana boho

Leggi su Amica.it

Avvistata fuori dagli studios di “The Late Show With Stephen Colbert” per promuovere la sua nuova serie Dying for Sex,ha scelto una misecon protagonista una.L’attrice ha optato per un abito sottoveste della collezione A/I 2025 di Chloé, caratterizzato da pizzo stratificato nella gonna e scollo profondo. A impreziosire il look, unalunga color oro con nappa e punti luce. Si tratta di un prezioso che incarna a pieno lo stile, utilizzato molto negli anni da Sienna Miller, Kate Moss e le gemelle Olsen. Completa la mise con stivali cuissard e borsa tracolla con catena dorata. Il suo look è l’esempio perfetto di come ilchic possa essere sofisticato e allo stesso tempo delicato.Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAinlaAmica.