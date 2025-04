Oasport.it - LIVE Sonego-Kopriva 1-4, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: Lorenzo sotto di due break nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Steccacon il dritto.Servedopo il cambio di campo.1-4 Gamevince ilgioco del match grazie ad una grande prima centrale.40-30 Lungo il rovescio incrociato del ceco.30-30 Rovescio disu cuimette a malapena la racchetta.30-15 Serve and volley a segno.15-15 Ace esterno, il secondo del match.0-15 Passante incrociato vincente didopo un timido tentativo di palla corta di.0-4 Game. Lungo il dritto di.A-40 Vincente lungolinea dicon il dritto grazie anche all’aiuto del nastro.40-40 Parte lo scambio,spedisce lungo il rovescio.40-30 In rete la risposta di dritto del torinese.30-30 Risposta fortunosa disu cuimette a malapena la racchetta.